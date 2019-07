Rai, giornalisti idonei concorso 2015 chiedono rispetto sentenza Tar. Il Comitato difeso dall’avvocato Iacovino

I giornalisti riconosciuti idonei dalla Rai nel concorso 2015 hanno il diritto di accedere agli atti della selezione e di conoscere l’elenco di tutti i colleghi assunti dall’azienda a partire dal 2013 al fine di verificare quante nuove assunzioni siano state effettuate dalla tv pubblica senza attingere alle graduatorie del 2013 e 2015. Lo ha stabilito il Tar del Lazio con due sentenze pubblicate il 15 luglio, che condannano la Rai a dare accesso agli atti richiesti dagli idonei 2015 e al pagamento delle spese legali.

«Le decisioni dei giudici amministrativi rappresentano un importante passo in avanti sulla via del rispetto delle regole e della trasparenza», commenta il Comitato per l’informazione pubblica, fondato da cento giornalisti risultati idonei nel concorso 2015 assistiti dall’avvocato Vincenzo Iacovino.

