Di Giacomo: vi spiego perché il tribunale di Isernia è diventato il più produttivo d’Italia

Nel 2014, prima che il presidente Di Giacomo ne assumesse la presidenza, il tribunale di Isernia era al penultimo posto nella graduatoria che prende in considerazione i tempi di smaltimento dei processi. In tre anni la situazione è stata completamente ribaltata. Dal 139esimo posto si è passati a primo, con un tasso superiore al 145%. Lo ha certificato l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani, basandosi sui dati ufficiali del ministero della Giustizia. Una scalata impressionante, che però non è frutto del caso. Il gioco di squadra e un’organizzazione efficiente hanno permesso di raggiungere questo risultato: “Un dato importante, eccezionale – ha detto il presidente Enzo Di Giacomo – frutto del lavoro di squadra tra magistrati (togati e onorari), personale amministrativo e avvocati. Questo clima collaborativo ha prodotto grandi risultati. Ci siamo basati sull’organizzazione, sull’impegno e sulla fortissima determinazione nel raggiungere l’obiettivo”. Ed è un risultato ancora più significativo soprattutto se si prende in considerazione lo scenario di qualche anno fa, quando si parlava di chiusura della corte d’appello di Campobasso e del taglio dei tribunali di Isernia e Larino: “Ciò avrebbe comportato anche la chiusura di altri uffici paragiudiziari e di altri enti – ha detto ancora Di Giacomo – procurando un gravissimo danno all’economia della nostra regione, già provata da anno di crisi. Volevano chiudere usando questa motivazione: i piccoli uffici non funzionano, sono inefficienti. A questo punto, oltre a rendere un servizio alla collettività, ci siamo posti l’obiettivo di dimostrare nei fatti che i piccoli uffici non soltanto sono produttivi, ma possono essere anche più efficienti di quelli piccoli e medi. E lo abbiamo dimostrato nei fatti. Questo è un dato importantissimo anche per il futuro: nel caso in cui qualche Governo dovesse riprendere il disegno di soppressione di questi uffici certamente non potrà più servirsi di questa argomentazione. Questi sono dati che restano: abbiamo dimostrato che si può essere addirittura primi nella produttività e nell’efficienza. Anche – ha concluso – in piccole realtà come quella di Isernia”.