Chiusura del punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli. Dopo il ricorso di sindaci e mamme e la sospensiva concessa dal Tar, l’Asrem ha deciso di costituirsi in giudizio in vista dell’udienza del 24 luglio. Intanto, in Basso Molise continuano gli incontri per organizzare la manifestazione di domenica sera a difesa del reparto.