Ambiente e formazione, il viceministro Fioramonti a Campobasso

Il viceministro all’Istruzione, Università e Ricerca Lorenzo Fioramonti, è stato in Molise, a Campobasso, per partecipare al Festival dello Sviluppo Sostenibile intitolato “Da te solo a tutto il mondo”, organizzato da Legambiente Molise, al Parco Eduardo De Filippo. Prima, però, ha incontrato il sindaco Gravina in Comune. “C’è stato un confronto sui temi della formazione a tutti i livelli,- ha dichiarato Gravina – e insieme abbiamo approfittato dell’occasione per discutere in modo diretto con le altre istituzioni presenti sul nostro territorio legate al mondo dell’istruzione come l’Università degli Studi del Molise e il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi”. Quindi, accompagnato dal sindaco, Fioramonti è stato all’Università, ricevuto dal Rettore Luca Brunese, e poi al Conservatorio “Lorenzo Perosi”.

Si è ragionato sulle procedure e la messa a sistema di una rete di collaborazioni che possono potenziare vicendevolmente le linee operative di ogni singolo ente o istituzione impegnato nel campo dell’istruzione.

“La mia presenza qui in Molise e a Campobasso – ha dichiarato Fioramonti – oltre a essere legata al mio intervento al Festival dello Sviluppo Sostenibile, è una doverosa dimostrazione di interesse, da parte del Governo, per la situazione delle aree interne e per quanto in queste aree è necessario fare, da parte nostra, in simbiosi con le amministrazioni locali, per sviluppare sinergie propositive concrete nel settore della formazione.”

“Le prospettive sinergiche con le istituzioni locali a tutti i livelli – ha detto il Rettore – sono nel DNA della nostra Università e immaginiamo di poter sviluppare progetti all’unisono con loro per potenziare non solo l’ateneo che rappresentiamo ma l’intero territorio.”