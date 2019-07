Primo atto del consiglio regionale che getta le basi per ricreare le condizioni di sicurezza del Punto Nascita di Termoli. Palazzo D’Aimmo infatti ha approvato all’unanimità la mozione, con primo firmatario Valerio Fontana del Movimento 5 Stelle, che impegna a mettere in campo tutte le iniziative finalizzate a fare il prima possibile il concorso per assumere il primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Timoteo e a fare “tutto quanto di competenza dell’organo consiliare per un piano di interventi che ripristini gli standard di sicurezza all’ospedale di Termoli, attivando i protocolli Sten e Stam e integrando la dotazione tecnologica del Punto Nascita”. I due protocolli si riferiscono al trasporto in emergenza neonatale e assistito materno. Il sì alla mozione ha spalancato le porte anche al confronto con i due Commissari Giustini e Grossi che è stato fissato in consiglio regionale per mercoledì 24 luglio, lo stesso giorno in cui il Tar entrerà nel merito della sospensiva per il Punto Nascita. Intanto vanno avanti le procedure per risolvere la carenza di ginecologi al San Timoteo, procedure attivate in emergenza solo all’indomani della sospensiva del Tar. Una ginecologa, la dottoressa Elvira Fiadino, che già aveva dato a giugno la sua disposnibilità è stata assunta a tempo indeterminato. E’ stato poi pubblicato sul sito dell’Asrem un avviso per reperire con urgenza due ginecologi nelle more delle procedure concorsuali. L’avviso scade il 19 luglio e sarebbero già diverse le candidature arrivate. Oggi invece è l’ultimo giorno disponibile per poter firmare la petizione contro la chiusura del Punto Nascita, avviata dal gruppo ‘Voglio nascere a Termoli’. Si può firmare in diverse attività commerciali e al gazebo che anche questa sera fino a mezzanotte sarà lungo corso nazionale e dove tra i tanti cittadini in questi giorni hanno firmato anche medici e amministratori. Le firme raccolte verranno depistate al Tar, prima che questo si pronunci nell’udienza del 24. Si sta lavorando anche ai preparativi per la grande manifestazione che si terrà a Termoli il 21 luglio in difesa del Punto Nascita.