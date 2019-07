L’UniversitÃ  del Molise “torna” a Isernia, firmato protocollo d’intesa con la Prefettura

Duplice l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato dal prefetto di Isernia Cinzia Guercio e dal rettore dell’Università del Molise, Luca Brunese: da un lato si punta a offrire agli studenti dell’ateneo molisano – in particolare a quelli del corso di Informatica – la possibilità di potenziare il loro percorso formativo frequentando l’Ufficio del Governo per apprendere direttamente sul campo competenze e tecniche, dall’altro migliorare l’apparato tecnologico della Prefettura. Mentre nel medio e lungo termine l’obiettivo è quello di rafforzare la presenza dell’università a Isernia. Questo protocollo d’intesa che per ora coinvolge soltanto il dipartimento di Bioscenze della sede di Pesche, rappresenta dunque solo il primo passo di un progetto di più ampio respiro che mira a portare sempre più studenti universitari nel capoluogo di provincia. Oltre a coinvolgere gli studenti di giurisprudenza, sciene politiche ed economia nell’intesa con la Prefettura, si pensa anche all’attivazione – d’intesa con il Comune – l’attivazione di master o altre iniziative legate all’università.