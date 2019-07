Sul Contratto istituzionale di sviluppo, varato dal Governo Conte, il PD molisano la pensa al modo di Gino Bartali: è tutto sbagliato e tutto da rifare. La principale contestazione mossa all’esecutivo nazionale e ai valutatori locali, ovvero la Regione, le due Provincie e i Comuni di Campobasso e Isernia, è quella sulla poca chiarezza se non sulla opacità della graduatoria emersa a valle dell’iniziativa governativa. Dei 220 milioni assegnati – sottolineano Facciolla e Fanelli – 129 sono stati assegnati ai tratturi quando in Molise mancano le strade. Senza nulla togliere ai tratturi, tengono a precisare, noi eravamo per una solo grande opera strategica che servisse all’intero molise. Il potenziamento e la trasformazione della Bifernina in una arteria a scorrimento veloce. I due esponenti politici adesso chiedono con una interpellanza al Presidente Toma di intervenire presso il Governo affinché la graduatoria venga rivista. Molti gli errori commessi, secondo il capogruppo Facciolla.

Il Contratto e la successiva graduatoria varata dal governo Conte contenta molti attori istituzionali ed una nutrita pattuglia di sindaci è scesa sul piede di guerra. Il rischio da evitare è quello di uno scontro generalizzato, un corto circuito che rischia di fulminare un’idea destinata a portare sul territorio crescita economica e prospettive occupazionali.