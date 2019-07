Aumento costo biglietti trasporto pubblico, Uil: “Ennesimo schiaffo ai pendolari molisani”

Non poche polemiche ha suscitato nell’opinione pubblica, tra i sindacati e non solo, la finanziaria regionale, approvata a maggio, in particolare in riferimento all’articolo 14 Punto in cui si legge degli aumenti per quanto riguarda il costo dei biglietti del trasporto pubblico

In un periodo di crisi e in un contesto, quello, appunto, del trasporto pubblico locale che presenta lacune e crepe, questa decisione ha fatto sollevare più di una voce. Da anni si lamentano servizi scadenti nella nostra regione. Ogni giorno registriamo, ad esempio disservizi sui treni da e per Roma e per quanto riguarda il trasporto su gomma la situazione non è certo migliore, in tanti si lamentano e si attende ancora il bando per il gestore unico. A questo si aggiungono le strade in molti tratti disastrate.

A partire da mercoledì 17 luglio, così come disposto quindi dalla legge regionale n. 4/2019, le tariffe di tutti i titoli di viaggi hanno subito un aumento nella misura prevista di circa il 40%. “Un aumento folle – ha dichiarato la Uil metalmeccanici di Termoli – e che – ha aggiunto – si riverserà ovviamente sui “soliti noti”, lavoratori pendolari ,studenti e pensionati . Aumenti che non trovano alcuna giustificazione – ha continuato il sindacato in una breve ma incisiva nota – visto che ormai da anni permangono servizi inadeguati con autobus vecchi con migliaia di chilometri e strade impraticabili! E’ l’ennesimo schiaffo ai lavoratori pendolari molisani. A fronte di tutto questo, le istituzioni sono assenti – ha concluso la Uil metalmeccanici di Termoli – crediamo sia giunta l’ora che la politica torni con forza a ricoprire il ruolo di garante del servizio pubblico”.

Un appello lanciato anche da molti cittadini e associazioni che si battono per avere dei trasporti dignitosi, sicuri e a un prezzo giusto per le tasche di chi ogni giorno deve spostarsi per lavoro, studio o esigenze personali. E’ un diritto dei cittadini.