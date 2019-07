I Carabinieri della Compagnia altomolisana sono intervenuti in aiuto di un 30enne che, in strada, armato di coltello, minacciava di togliersi la vita. A dare l’allarme al 112, un passante che aveva notato l’uomo visibilmente agitato e con un coltello in mano. I Carabinieri hanno repentinamente raggiunto il luogo e cominciato a parlare con il giovane per capire quale fosse il problema e come poterlo aiutare. L’uomo si è quindi confidato con gli uomini in divisa e raccontato di problemi personali che non riusciva più a gestire, è così iniziata una lunga trattativa dove le attente parole di conforto dei militari hanno convinto il giovane a desistere e a consegnare il coltello. Evitato ogni rischio, il trentenne è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato presso l’ospedale di Isernia per gli accertamenti del caso. Momenti di apprensione, quindi, in cui un drammatico epilogo è stato fortunatamente scongiurato grazie all’intervento dei Carabinieri.