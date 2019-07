Termoli, al San Tomoteo nasce Noha: è il bambino della ‘speranza’

Si chiama Noah ed è nato ieri pomeriggio all’ospedale ‘San Timoteo’ di Termoli. Lo ha dato alla luce Romina Giannattasio, la donna che il 6 luglio scorso non voleva lasciare il reparto di Ostetricia e ginecologia dell’ospedale la cui chiusura era stata stabilita da un provvedimento del Commissario alla Sanita’ del Molise.

Il 7 era stata costretta a lasciare l’ospedale dove era ricoverata. Poi l’8 luglio il Tar Molise ha concesso la sospensiva al decreto di chiusura, impugnato dai sindaci del Basso Molise. E Romina e’ tornata. A lei oggi sono giunti gli auguri del gruppo social “Donne&Mamme Termoli” e delle tante componenti del gruppo “Voglio nascere a Termoli”, promotori di iniziative a sostegno della riapertura del punto nascita. Intanto sono oltre cinquemila le firme raccolte, a sostegno della battaglia per il mantenimento del reparto nel presidio sanitario termolese, in un gazebo ubicato lungo corso Nazionale. A firmare la petizione anche il sindaco Roberti, il ginecologo del ‘San Timoteo’ Saverio Flocco e il primario del reparto, Bernardino Molinari. Intanto il prossimo 21 luglio si svolgerà una manifestazione con corteo, in vista dell’udienza davanti al Tar Molise del 24 luglio.