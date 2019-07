Clima incandescente davanti al palazzo del Consiglio regionale. Sotto un cielo livido va in scena l’ennesima protesta dei lavoratori: Gam, Ittierre, Formazione Professionale, Zuccherificio; vertenze aperte da tempo e in attesa di risposte da parte della politica. I posti destinati al pubblico sono troppo pochi per contenere la massa di partecipanti al presidio di questa mattina, e allora la protesta si trasferisce fuori, davanti al palazzo dove si era già manifestata prima dell’avvio dei lavori. La proposta che viene lanciata dai lavoratori – è questa l’idea nuova – è quello di un unico fronte coalizzato che possa rappresentare complessivamente la questione lavoro in Molise, una sorta di “comitato dei comitati” capace di coagulare la protesta nell’ultimo, disperato tentativo di cambiare lo stato delle cose.

Oltre ai comitati spontanei, presenti davanti all’aula del Consiglio anche le rappresentanze sindacali ufficiali. Anche dal sindacato arrivano parole ultime che hanno il suono dei titoli di coda per un film partito da lontano. Le vertenze, tutte le vertenze aperte, sono ormai parte di una lunghissima agonia che dura da anni.

Nel suo intervento Toma ha sottolineato la situazione paradossale per la vicenda Ittierre dove un cavillo legale, ovvero la mancata continuità del trattamento, pur in presenza di risorse regionali pronte, impedisce l’erogazione della mobilità in deroga.

Nelle more della contestazione, dentro l’aula è andato in scena lo strappo del PD che lascia l’assise in segno di protesta per la mancata intesa tra le opposizioni circa l’elezione dei componenti dell’Ufficio di Presidenza. Vicenda che si è conclusa con l’elezione a segretari dell’Ufficio di Presidenza di Paola Matteo, del gruppo Orgoglio Molise, per la maggioranza, e la conferma di Vittorio Nola, del Movimento 5 Stelle, in rappresentanza della minoranza.