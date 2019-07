Forum molisano per la difesa della sanitÃ  pubblica, in campo anche l’associazione Isernia Beni Comuni

In vista dell’assemblea pubblica del Forum Molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità, in programma il 22 luglio a Campobasso, l’Associazione Isernia Beni Comuni, nel confermare la propria adesione, precisa:

“Si comunica che nella locandina e nei manifesti divulgati dal Forum Molisano per la difesa della sanità pubblica di qualità, con la quale si pubblicizza l’evento di un’assemblea pubblica prevista per il prossimo 22 luglio a Campobasso, è stata erroneamente annoverata tra gli aderenti l’ ASSOCIAZIONE ISERNIA BENE COMUNE invece dell’ ASSOCIAZIONE ISERNIA BENI COMUNI (EX BENE COMUNE VENEZIALE).

La prima è un’associazione non aderente al Forum e con finalità diverse, mentre la seconda aderisce al Forum e ne condivide finalità e progetti.

Si è trattato di un mero errore tipografico di cui ci scusiamo e del quale chiediamo rettifica, a mezzo stampa”.

Il Presidente dell’Associazione Isernia Beni Comuni

Lucia Pallotta