Le Comunita’ montane del Molise sono in liquidazione da otto anni, ma i comuni degli ambito territoriali sono costrettai a pagare ancora le quote associative. Una vicenda “assurda” secondo il portavoce del M5s alla regione Molise, Fabio De Chirico, che ha citato gli atti giudiziari attivati dal commissario liquidatore delle Comunita’ ‘Fortore Molisano’ e ‘Matese’, Carlo Perrella, nei confronti di 24 comuni, per il recupero di oltre 427 mila euro. “In pratica – denuncia De Chirico – i comuni, che pagavano per i servizi in forma associata che un tempo svolgevano le Comunita’ Montane, oggi, in base alla legge regionale 6/2011 devono versare i fondi solo per garantire il funzionamento della Comunita’ Montana. Lo confermerebbero pareri della Corte dei Conti rilasciati ad alcuni Comuni molisani e il pronunciamento dell’Avvocatura regionale interpellata da altri enti. Ad ogni modo – prosegue De Chirico – ora decidera’ la giustizia, visto che sono gia’ partiti i decreti ingiuntivi e moltissimi comuni si sono opposti. Dunque, un comune ha l’obbligo di versare la quota associativa a una Comunita’ Montana per la sola appartenenza all’ente. La regione Molise, oltre a dispensare le cariche di liquidatore ai soliti noti, ha aumentato le risorse trasferite da 500 a 900 mila euro, mentre solo grazie ad una nostra mozione siamo riusciti a ottenere la chiusura della fase liquidatoria entro il 31 dicembre 2019. Ora il M5s ha presentato una nuova mozione in Consiglio regionale su questo tema, perche’ resta in capo alla Regione la responsabilita’ della gestione commissariale, incluse modalita’ e tempi di liquidazione. “Con una nostra mozione – termina Fabio De Chirico – chiediamo al governatore Toma di adottare tutti i provvedimenti utili a dispensare i Comuni dal pagamento delle ingiunzioni e ad assicurare la conclusione della fase di liquidazione delle Comunita’ entro fine anno”.