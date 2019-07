Appuntamento a fine luglio a Scapoli con il festival internazionale della zampogna

Programma rinnovato per la 43esima edizione del Festival internazionale della zampogna, in programma l’ultimo week end del mese a Scapoli. Quest’anno – è stato detto durante la conferenza stampa organizzata al Musec di Isernia – si punta molto sulla mostra mercato dedicata all’artigianato della nostra regione. Ma sarà come sempre la musica etnica la protagonista della due giorni di festival. Tra gli ospiti, Peppe Barra. Ma ci saranno anche altri importanti artisti, nazionali e internazionali. “Il festival della zampogna di Scapoli – ha detto l’assessore regionale al turismo, Vincenzo Cotugno – attira visitatori da tutta Italia, ma anche dall’estero. Sono certo che puntando su queste unicità, sulla nostra storia e sulle nostre tradizioni, possiamo dare davvero un futuro migliore alla nostra terra”.