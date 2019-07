Via libera al Piano per lo sviluppo turistico, Cotugno: inizia la stagione del rilancio del Molise

Con il via libera della giunta regionale, si appresta a entrare nella fase operativa il Piano strategico per lo sviluppo del turismo elaborato da Sviluppo Italia Molise, in collaborazione con la Camera di commercio e l’Università del Molise, e ispirato da una serie di incontri organizzati in tutta la regione per raccogliere idee e progetti. Il tutto è avvenuto rispettando i tempi previsti, ha ricordato l’assessore al turismo e alla cultura, Vincenzo Cotugno, soddisfatto per questo primo importante risultato raggiunto. “Grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini e delle imprese, per la nostra terra sta per cominciare una nuova stagione”. L’obiettivo del Piano strategico è quello di potenziare l’accessibilità e le infrastrutture, rafforzare la capacità ricettiva e la qualità dell’accoglienza, valorizzare e promuovere il ‘Prodotto Molise’. Ma soprattutto sarà necessario fare squadra. Da questo punto di vista si stanno già raccogliendo i primi frutti, ha detto ancora Cotugno. “L’entusiasmo dei vari attori presenti sul territorio ci fa ben sperare”, ha detto.