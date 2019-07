Provincia di Campobasso, si vota il 3 settembre. Il sindaco Gravina: non mi candido alla presidenza

La mancata rielezione di Antonio Battista alla carica di sindaco di Campobasso ha avuto, come diretta conseguenza, la sua decadenza da presidente della Provincia. Battista era stato eletto il 31 agosto 2016. Per il 3 settembre sono state indette nuove elezioni dalla vice presidente, Simona Contucci. Si tratta di elezioni di secondo livello, perché non saranno i cittadini ad essere chiamati alla urne. Ad eleggere il nuovo presidente dell’ente di via Roma, infatti, saranno i sindaci e i consiglieri dei Comuni che fanno parte del territorio provinciale e possono essere eletti alla carica di presidente i primi cittadini in carica, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

L’argomento è già approdato nel Consiglio comunale di Campobasso con la proposta presentata dal centrosinistra, dall’ex sindaco Antonio Battista e dai consiglieri del Pd che chiedevano al sindaco Gravina di candidarsi alla presidenza per tutelare il ruolo del capoluogo, come è accaduto con l’elezione dell’allora sindaco Battista.

Una proposta contro la quale si è schierato il consigliere della Lega, Alberto Tramontano, che ha bollato l’iniziativa di Battista come il tentativo dievitare che il centrodestra possa puntare alla presidenza della Provincia di Campobasso. Il sindaco Gravina, dal canto suo, ha fatto sapere di non avere nessuna intenzione di candidarsi, non solo per potersi dedicare interamente alla sua città ma anche perché il futuro delle Province è ancora incerto, essendo in atto un dibattito, a livello nazionale, sulla loro sopravvivenza e sul ruolo che dovranno ricoprire.

Il centrodestra, intanto, avrebbe tuttavia già un nome spendibile ed è quello del sindaco di Termoli, Francesco Roberti. Ma occorrerà conoscere anche la decisione, definitiva, del sindaco di Campobasso.

Intanto è già fissata la data per la presentazione delle liste, che devono essere sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Dovranno essere presentate dalle 8 alle 20 di martedì 13 agosto e dalle 8 alle 12 di mercoledì 14 agosto.