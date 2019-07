Colto da un malore nelle campagne di Pozzilli, perde la vita un 61enne

Tragedia nel pomeriggio nel territorio di Pozzilli. Lungo una strada interpoderale che costeggia la variante di Venafro, ha perso la vita un uomo di 61 anni, originario di Montaquila. Da quanto si è appreso era in auto. Non appena è stato dato l’allarme, sul posto è arrivata un’ambulanza di Isernia Soccorso. Ma gli operatori del 118 della postazione del Veneziale hanno potuto solo constatare il decesso dell’uomo. Sul posto anche i Carabinieri della compagnia di Venafro. Ma non sembra esserci alcun dubbio sulle cause della morte: con ogni probabilità l’uomo è stato stroncato da un malore. L’uomo, molto conosciuto in zona, lascia la moglie e tre figli.