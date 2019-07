“Passo dopo passo”, in un volume il viaggio di Patriciello da Venafro a Bruxelles

“Passo dopo passo” da un piccolo centro di una piccola regione italiana è arrivato fino a Strasburgo e Bruxelles, nel cuore dell’Europa. La raccolta di testimonianze, riflessioni, appunti e foto – presentata alla Palazzina Liberty di Venafro – racconta in maniera coinvolgente la storia di Aldo Patriciello. Un percorso, il suo, che si snoda lungo tre binari: quello imprenditoriale, quello della politica e quello della famiglia, un valore per lui irrinunciabile e che ha sempre ispirato le sue scelte, portandolo a compiere un viaggio ricco di sfide e grandi soddisfazioni. Quando era ragazzo alla politica non pensava affatto. Ma un incontro cambiò la sua vita. Quello con padre Fulgenzio, frate del convento di Venafro. Fu lui a chiamarlo e a spronarlo a candidarsi alle elezioni comunali. L’ascesa cominciò da quel momento. Ricco di soddisfazioni e grandi progetti anche il percorso del Patriciello imprenditore. Un impegno nel mondo dell’industria e del terziario culminato con la creazione del Neuromed, un’eccellenza della sanità e della ricerca nota anche al di là dei confini nazionali. Ma la parola chiave della vita di Patriciello è solo una: famiglia. Un legame fortissimo che si percepisce in ogni pagina del libro. Un valore trasmesso dai suoi genitori: il padre Vincenzo e la madre Mimosa Carano, presente a Bruxelles quando per la prima volta il figlio fece il suo ingresso al parlamento europeo. Dei loro insegnamenti ha fatto tesoro. E i risultati raggiunti lo dimostrano.