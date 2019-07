Emergenza depuratore: rotta la condotta sottomarina, è la quarta volta

Nuova rottura alle condotte sottomarine del depuratore del porto di Termoli. Il maltempo e le mareggiate dei giorni scorsi hanno fatto saltare una delle tubature che ora sta riversando in mare i liquami. La perdita è ben visibile, è segnalata da una piccola boa e si nota proprio un vortice di acque scure. Si tratta della quarta rottura in due anni, l’ultima c’era stata a febbraio. “La Crea, che gestisce il servizio ha già contattato la ditta specializzata che si occuperà della sostituzione, che però non potrà avvenire prima di martedì o mercoledì prossimo” ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Termoli Enzo Ferrazzano. E’ attesa infatti una nuova perturbazione e si potrà intervenire solo quando il mare tornerà calmo.