Verso la festa di San Basso a Termoli, in piazza Duomo il pubblico sorteggio

La comunità diocesana rinnova il cammino di fede, preghiera e condivisione che porterà ai solenni festeggiamenti in onore di San Basso, patrono di Termoli e dell’intera Diocesi in programma dal 3 al 5 agosto 2019.

Si svolgerà sabato 13 luglio 2019 alle 21.30, in piazza Duomo a Termoli, il pubblico sorteggio che stabilirà il motopeschereccio che ospiterà la statua di San Basso in occasione della suggestiva processione in mare nella mattinata del prossimo 3 agosto.

All’evento, coordinato dal parroco della Cattedrale di Santa Maria della Purificazione, don Gabriele Mascilongo, prenderanno parte il Vescovo, mons. Gianfranco De Luca, il sindaco di Termoli, Francesco Roberti, autorità civili e militari, i rappresentanti e le famiglie della marineria per condividere un momento di forte partecipazione comunitaria e affidamento sincero al Santo protettore.