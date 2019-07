“Turismo è Cultura”, successo per il bando: al via sessantuno progetti

Sessantuno progetti approvati a fronte dei cento sessantuno presentati; un milione e ottocentomila euro assegnati a fronte di richieste per circa nove milioni e oltre. Sta in questi numeri il successo del bando “Turismo è Cultura” varato dalla Regione Molise per dare sostegno e impulso ad un settore chiave per lo sviluppo del Molise. Offrono, i numeri, una chiave di lettura inequivocabile su quello che è un elemento fondamentale per la riuscita di ogni progetto: l’entusiasmo e la partecipazione. Un entusiasmo del territorio che ha finalmente iniziato a risvegliarsi dopo anni di stagnazione. Oggi, senza ombra di dubbio, sono il turismo e la cultura la locomotiva del Molise, il traino per una crescita economica che potrà avere ampie ricadute produttive e occupazionali. Soddisfatto l’assessore Cotugno per una catena di successi che confermano la bontà di un percorso iniziato poco più di un anno fa.

In dirittura d’arrivo il Piano strategico per il Turismo e la Cultura, uno strumento che arriva a valle degli Stati Generali e che segnerà il documento di programmazione e riferimento per i prossimi sette anni. A breve l’approdo in Consiglio regionale.