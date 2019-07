Domani in consiglio comunale, a Isernia, si parlerà di soste a pagamento, su iniziativa di Francesca Bruno, consigliera comunale di Casapound che ha presentato una sua interrogazione, il comitato No strisce blu, ha chiesto di intervenire in aula ma, intanto, ha detto la sua sulla vicenda che sta infiammando il dibattito cittaidino.

Per Emilio Izzo, i problemi e gli errori sono talmente tanti sui parcheggi a pagamento, che la giunta d’Apollonio farebbe bene a dimettersi.

Più tecnica invece la posizione del legale del comitato, Oreste Scurti, che parla di vizi procedurali insanabili, dai numeri dei parcheggi modificati e aumentati, alla stessa procedura seguita, a rischio di legittimità, tanto che si pensa alla presentazione di esposti alla Corte dei Conti, alla Prucura e all’autorità nazionale Anticorruzione di Cantone.