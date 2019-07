“In cammino verso Est”, al via la lunga marcia da Pozzilli a Termoli

Una vacanza estiva diversa dalle solite, un’interessante opportunità per ammirare da vicino e apprezzare con i propri occhi, il patrimonio ambientale e storico della nostra terra. Ma è anche e soprattutto un’occasione per socializzare e divertirsi in buona compagnia. “Il viaggio nel Molise di mezzo: in cammino verso est” è cominciato di buon mattino a Pozzilli. L’arrivo è previsto a Termoli nella giornata di domenica. Durante il percorso sono previste soste a Carpinone, Torella del Sannio, Lucito e Palata. La lunga passeggiata a piedi – alla sua seconda edizione – è stata organizzata dall’associazione Molise on the Road. Alcuni dei partecipanti sono arrivati da fuori regione, altri sono tornati appositamente nella propria terra non solo per vivere un’esperienza all’insegna del benessere, ma anche per conoscere più a fondo la natura, il territorio e la gente del molise, sempre molto accogliente. Un modo diverso e al tempo stesso salutare per scoprire le bellezze nascoste della nostra regione.