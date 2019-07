Tra i progetti approvati dal Governo nazionale e inseriti nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per il Molise un posto di assoluta rilevanza è occupato dalla valorizzazione delle reti tratturali. Capofila del progetto è il Comune di Campodipietra a cui si sono associati altri 61 comuni su tutto il territorio regionale. Sono 129 i milioni assegnati dal Governo Conte per esaltare un patrimonio di storia, natura, benessere e arte che nel suo sviluppo complessivo attraversa più regioni. Stiamo parlando di tre itinerari: Lucera – Castel Di Sangro, Pescasseroli – Candela e Celano – Foggia. Un riconoscimento importante per il Comune di Campodipietra e per il sindaco Giuseppe Notartomaso promotore dell’iniziativa.

Tra gli obiettivi di una rete che si prefigge di valorizzare il territorio attraverso percorsi differenziati (ciclovie, ippovie e percorsipedonali), vi è anche quello di favorire la ricettività e l’esaltazione dei prodotti espressi dal territorio.

La fase di approvazione e stanziamento di risorse consentirà al progetto di decollare. Brevi sono i tempi previsti dal sindaco di Campodipietra.