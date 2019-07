Regione, risorse pubbliche sprecate. 320 mila euro per Niaf e comunicazione POR in scadenza

di GIOVANNI MINICOZZI di

È tempo di migrare per migliaia di molisani giovani e post giovani in un contesto produttivo desertificato e senza alcuna iniziativa politica per tentare di invertire la rotta.

Nello schizofrenico gioco al massacro, a danno di novantamila persone finite in povertà e di migliaia di disoccupati, su scopre che la Regione è oltremodo generosa con società, enti, dirigenti e associazioni varie. L’ultimo regalo da 186.000 euro è stato fatto alla Società Red Group Italia S.r.l. che si è aggiudicata una gara alla quale hanno partecipato solo in due società compresa quella che si è aggiudicata la vittoria.

Il bando pubblico per l’affidamento prevedeva un importo a base d’asta di 170.000 euro più Iva al 22%. La Red Group Italia ha vinto la gara con 153.000 euro più 33.660 euro di Iva per un totale contrattuale pari a 186.660 euro.

Fin qui nulla da eccepire se non fosse che l’affidamento riguarda il servizio di supporto tecnico alle attività di comunicazione relative al POR Molise 2014/2020.

È da sottolineare che i fondi comunitari prevedono l’obbligo di pubblicizzare i diversi bandi attraverso gli organi di informazione locali e regionali.

Da tempo, invece , la Regione e il dipartimento competente affidato da anni all’ingegnere Mariolga Mogavero non hanno ritenuto opportuno assegnare tale compito ai tanti organi di informazione locale (radio, tv, giornali cartacei e telematici) che, peraltro, stanno attraversando un periodo di profonda crisi e che rischiano di chiudere .

È anche paradossale la circostanza che si pubbliccizzino i fondi comunitari 2014/2020 a poco più di un anno dalla loro scadenza .

Altra decisione assunta dai vertici della Regione riguarda l’assegnazione di 133mila all’associazione Italo – americana NIAF per una cena di gala e la partecipazione della Regione al cosiddetto Party per VIP. Il tutto accade mentre i molisani soffrono le pene dell’inferno per il lavoro che non c’è e per la inadeguatezza dei servizi.

Ma tant’è!

Poco importa il paradosso che nella Regione dei disperati l’utilizzo delle risorse pubbliche appare del tutto contraddittorio, incoerente e iniquo.