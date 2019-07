Schianto mortale a Campobasso, perde la vita un ragazzo di 20 anni a bordo di uno scooter

Tragedia a Campobasso in tarda serata. Intorno alle 22, a seguito di un violento scontro tra un’autovettura (una Ford) e uno scooter ha perso la vita una ragazzo di 20 anni. Insieme a lui un altra persona a bordo della moto che versa in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli. Lo schianto, la cui dinamica è ancora da verificare, è avvenuto in prossimità dell’incrocio tra il pastificio la Molisana e il negozio Decathlon. Sul posto si sono recati i sanitari del 118, polizia e carabinieri.