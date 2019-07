Il mondo dell’arte molisana in lutto, Ã¨ morto il pittore Domenico Fratianni

Lutto nel mondo dell’arte molisana per la morte del pittore Domenico Fratianni. Il suo cuore ha cessato di battere la scorsa notte, mentre era ricoverato in Rianimazione a Matera da due settimane. L’artista, che aveva 81 anni, si trovava nella capitale europea della cultura 2019 per esporre le sue opere. Il malore durante la cerimonia inaugurale, dal quale non si è più ripreso. In queste ore sui social decine i messaggi di cordoglio per la perdita di un artista conosciuto in tutta Italia e che ha portato il nome del Molise fuori dai confini regionali. I funerali si svolgeranno domani, alle 16,30 nella chiesa di Sant’Antonio da Padova.