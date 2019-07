Agnone. Coduto: da quest’anno ci sarà anche la protezione civile tra le materie scolastiche

Chiude con un bilancio davvero confortante il campo della protezione civile, riservato ai ragazzi dagli 11 ai 16 anni, organizzato ad Agnone dall’associazione nazionale carabinieri. Un’occasione per consentire ai più giovani di acquisire conoscenze e competenze in materia di tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività. Tematiche sempre attuali, ma che per gli studenti diventano ancor più importanti: la protezione civile si appresta infatti a diventare una vera e propria materia scolastica. La conferma è arrivata direttamente da Giuseppe Coduto, del dipartimento nazionale della Protezione civile, presente al campo scuola organizzato in Alto Molise. Questo campo scuola è stato caratterizzato anche da un bell’esempio di integrazione: grazie a un’intesa con il Rotary Club, hanno vissuto questa esperienza anche due ragazzi iraniani. I loro genitori sono arrivati nella Atene del Sannio grazie al progetto Sprar. Con questa iniziativa l’associazione nazionale carabinieri-protezione civile di Agnone si appresta a festeggiare nel migliore dei modi i suoi venti anni di attività in alto Molise e nel resto d’Italia, dove ha operato attivamente durante numerose emergenze, ha ricordato il direttore del campo, Pasqualino De Mattia.