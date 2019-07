ForlÃ¬ del Sannio. Incidente sulla Isernia-Castel di Sangro, 5 feriti

È di cinque feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio sulla Isernia-Castel di Sangro, nei pressi del bivio di Forlì del Sannio. Per cause in corso di accertamento si è verificato uno scontro tra una Bmw, sulla quale viaggiavano un adulto e due bambini, e una Lancia Y, con a bordo due fratelli. L’utilitaria si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno provveduto a trasportare i feriti al Veneziale di Isernia. Al momento le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. Sarebbero stati tutti ricoverati con codice. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e la Polizia stradale. Il traffico ha subito rallentamenti. Per consentire l’intervento delle forze dell’ordine è stato istituito il senso unico alternato.