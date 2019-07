Isernia. Operaio ubriaco aggredisce Carabinieri e operatori del 118, arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Isernia, la decorsa notte, hanno tratto in arresto un operaio per resistenza, oltraggio e lesioni personali a pubblico ufficiale. L’arrestato in evidente stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcooliche dava in escandescenza, scagliandosi verso i militari che erano intervenuti per sedare il suo comportamento intemperante e chiassoso in una piazza. Il soggetto si avventava anche contro il personale sanitario del 118 intervenuto durante la successiva fase di assistenza e soccorso. Il prevenuto assolte le formalità di rito, veniva dichiarato in arresto e sottoposto al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, su disposizione del magistrato di turno.

Venafro. Dodici persone denunciate all’Autorità Giudiziaria per truffa aggravata, falsità ideologica commessa in atto pubblico e falsa attestazione

I Carabinieri della Compagnia di Venafro, nel corso dei normali servizi di Istituto finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio mediante frode, hanno denunciato alla Magistratura Pentra dodici persone, tutte, a vario titolo,nella qualità di amministratori di società operanti sul territorio provinciale nel settore autotrasporti e autonoleggio. In particolare, i soggetti segnalati, allo scopo di eludere maggiori oneri fiscali ed ottenere cospicui vantaggi economici sulle coperture assicurative dei veicoli loro intestati, falsamente attestavano di avere la sede delle stesse società in un comune diverso. Le indagini verificavano che le aziende interessate non svolgevano alcuna attività nella giurisdizione dichiarata ed erano assolutamente sconosciute agli indirizzi indicati.