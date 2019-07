Estate di fuoco sulla Bifernina: da lunedì lavori anche al viadotto del Liscione

Non bastavano i cantieri e i semafori attivi già da settimane sulla Bifernina. A partire da lunedì 8 luglio inizieranno anche i lavori sul viadotto del Liscione, sulla parte rimasta compromessa in seguito al terremoto dello scorso agosto . Gli interventi riguarderanno la manutenzione del ponte e la sostituzione delle barriere metalliche dalla spalla lato Termoli alla pila 112 del viadotto Molise, con un restringimento della carreggiata destra dal chilometro 55 al chilometro 60. Si tratta del primo di una serie di lavori programmati che man mano si sposteranno lungo le campate. La comunicazione è arrivata dall’Anas che ha deciso di avviare i lavori proprio nel periodo clou degli spostamenti quando la statale 647 raddoppia se non triplica il suo traffico. Il cantiere resterà aperto tutta l’estate, da lunedì 8 luglio fino al 15 settembre. Poi a partire dal 16 settembre e fino al 31 dicembre nello stesso tratto il restringimento ci sarà a senso unico alternato. Sarà un’estate difficile per la viabilità molisana, e anche i mesi a seguire. Se negli ultimi giorni i tempi di percorrenza sono aumentati è facile immaginare che con le limitazioni anche al viadotto del Liscione i disagi cresceranno ancora. Per non parlare poi del limite di velocità di 50 chilometri orari e del divieto di sorpasso, entrambe restrizioni che già vengono puntualmente aggirate. La situazione già difficile durante la settimana si complicherà ulteriormente nel week end, soprattutto la domenica quando dal capoluogo e dai paesi dell’interno in tanti si metteranno in viaggio verso la costa per raggiungere il mare. Meglio non immaginare invece se una donna dovesse partorire e a causa della chiusura del punto nascita di Termoli verrebbe trasferita a Campobasso. Un’odissea, non è allarmismo, ma ipotesi reali con cui fare i conti.