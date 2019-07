Bojano. Comitato Matese Libero, al via gli incontri per dare voce ai cittadini

A Palazzo Colagrosso di Bojano, in una sala gremita, si è tenuto il primo incontro organizzato dal Comitato Matese Libero, nato per sensibilizzare i cittadini sul tema del Parco. Dopo la presentazione del comitato e dei suoi obiettivi, il Presidente Romeo D’Andrea è passato ad illustrare gli aspetti tecnico pratici e i risvolti negativi di un Parco Nazionale sull’area Matesina. Molti i consensi soprattutto da parte dei tartufai, allevatori e proprietari terrieri che sono stati fin ora tenuti all’oscuro di ciò che li aspetta nei prossimi mesi. È da dire che il comune di Bojano, nel 2015, aveva deliberato più volte a favore del parco, ma senza tenere conto – spiegano i promotori del comitato – della reale volontà popolare e senza coinvolgimento di cittadini e associazioni. Il dibattito finale, prolungatosi oltre i tempi previsti, è stato partecipato e costruttivo. Il co-fondatore Carmine Prioriello, in qualità di vice presidente, ha focalizzato l’attenzione sulla particolare condizione economica del paese, già individuato come centro nevralgico dell’area di crisi complessa del Matese, evidenziando il rischio di criticità nell’accesso ai fondi, dovute ad un ulteriore inasprimento del regime vincolistico. Il comitato ha deciso di organizzare a breve altri incontri nei comuni dell’area matesina per informare e raccogliere consensi ed essere il portavoce del malcontento che fin ora è stato escluso dai tavoli decisionali.