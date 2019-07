Termoli, presentato il fumetto sulla storia di San Timoteo: un’opportunità anche per le scuole

Un impegno a 360 gradi dedicato alla promozione e alla valorizzazione della figura di San Timoteo, figlio prediletto e discepolo dell’apostolo Paolo, che abbraccia diverse forme dell’arte ma consolida un messaggio sempre attuale anche in un contesto di ecumenismo.

Presentato il testo a fumetti sulla vita e la storia termolese del Santo ritrovato e custodito in città.

Edita da Francesco Di Vitto, scritta da don Benito Giorgetta e disegnata dal noto fumettista Domenico Di Vitto, l’opera contiene prima una ricognizione storica e la prefazione del Vescovo De Luca. “È destinata in modo prioritario, ma non esclusivo – ha osservato don Benito – alla fascia scolare e giovanile con l’intento che la presenza del corpo di San Timoteo a Termoli sia conosciuta a trasmessa alle nuove generazioni per poter continuare così la devozione e la diffusione”.

In tanti hanno partecipato alla presentazione nella sala del cimena dedicato proprio al vescovo Oddo Bernacchia, che le 1945 ebbe la sorpresa di trovare, nella cripta della cattedrale, il corpo del grande santo biblico”.

Quasi cinquanta pagine a colori, la maggior parte con le classiche strisce realizzate con esperienza e cura dei dettagli per offrire un impatto comunicativo semplice e immediato.

Il parroco, autore e sceneggiatore del testo fumettistico ha moderato l’incontro alla presenza del disegnatore Di Vitto, che ha ripercorso la sua cinquantennale dedizione a questa speciale arte di scrivere col fumetto. Pippo Franco, attore conosciuto al grande pubblico con una lunga carriera alle spalle, ha offerto una testimonianza significativa per raccontare il suo incontro con la fede e la sua attuale vita cristiana ed ecclesiale.

Lo stesso artista è rimasto stupito e ha apprezzato l’opera evidenziando la valenza educativa e il senso di un progetto lungimirante e fondato su importanti valori.

L’evento si è concluso con le riflessioni del Vescovo e la messa celebrata nella chiesa dedicata a San Timoteo.