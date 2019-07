Termoli, al via la settimana Agorà: tante iniziative in piazza Duomo dal 3 al 7 luglio

Al via la sesta edizione dell’Agorà della Diocesi di Termoli-Larino. Dal 3 al 7 luglio 2019 piazza Duomo, a Termoli, ospita una serie di eventi pensati per coniugare la riflessione sui temi dell’agenda diocesana – il laicato, il servizio, l’inclusione sociale, il lavoro, la famiglia – con forme espressive capaci di parlare ad un pubblico vasto e variegato.

Nata da una felice intuizione del Vescovo, Gianfranco De Luca, l’Agorà si caratterizza in particolare, come dice la parola stessa, quale piazza da abitare per parlare all’uomo di oggi. “Abbiamo bisogno – afferma Papa Francesco nella Evangelii Gaudium – di riconoscere la città a partire da uno sguardo contemplativo, ossia uno sguardo di fede che scopra quel Dio che abita nelle sue case, nelle sue strade, nelle sue piazze”. Agorà allora è proprio questo: abitare la città anche grazie al contributo di artisti e di tutti coloro che si impegnano a coniugare fede e vita nel quotidiano.

Il tema della sesta edizione è “Germogli di comunità” e richiama l’impegno di ogni persona a vivere nell’incontro vero e pieno con l’altro per costruire una rete di esperienze e valorizzare le risorse personali e della comunità superando ogni indifferenza e promuovendo una cultura dell’ascolto, dell’accoglienza contro ogni forma di “scarto” come ricorda Papa Francesco.

La Diocesi come una piazza da abitare e tante iniziative aperte a tutti con una chiara impronta fatta di momenti di fraternità, dialogo e solidarietà concreta.

Il programma prevede cinque appuntamenti dedicati:

alla cultura e all’ arte con la Visita ai suggestivi sotterranei del Palazzo Vescovile e della Cattedrale di Termoli con la la cripta di San Timoteo;

alla famiglia con i Giochi in piazza e laboratori per bambini e lo spettacolo teatrale a cura della Compagnia del Bosco;

ai giovani con letture per bambini da 0 a 6 anni, iniziativa di “Nati per Leggere” in Piazza Bisceglie e Arte, musica e testimonianze a cura degli studenti del Liceo Scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano;

alla comunità e al territorio con la nuova mostra “Incipit. Radici e arte di un popolo” che prevede anche un vernissage e la degustazione di prodotti italo-albanesi;

In particolare due serate prevedono una cena solidale con prodotti locali a cura del Catering “Terre del Seminario”, opera segno della nostra Diocesi, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di Borse lavoro. Le manifestazioni saranno condotte dal giornalista, Fabrizio Occhionero.

SEGUE PROGRAMMA

PROGRAMMA DI DETTAGLIO – SETTIMANA AGORÀ 2019

Mercoledì 3 luglio 2019

CULTURA

Termoli Sotterranea: ore 21.30 Visita ai sotterranei e al Palazzo Vescovile*

A cura dell’Associazione Pietrangolare (3770944933)

Giovedì 4 luglio 2019

ARTE

Duomo sotto le stelle: ore 21:30 Visita della cattedrale e della cripta di San Timoteo.

A cura dell’Associazione Pietrangolare (3770944933)

Venerdì 5 luglio 2019

FAMIGLIA

“Famiglia: classe media di santità”: ore 19 Giochi in piazza e laboratori per bambini; ore 21.30 Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione “Compagnia del Bosco”

*Cena solidale con prodotti locali a cura del Catering “Terre del Seminario”

A cura della Commissione famiglia

Sabato 6 luglio 2019

GIOVANI

“Giovani in gioco”: ore 21 Letture per bambini da 0 a 6 anni, iniziativa di Nati per Leggere in Piazza Bisceglie; ore 21:30 Arte, musica e testimonianze a cura degli studenti del Liceo Scientifico “Raffaele Capriglione” di Santa Croce di Magliano

A cura della Caritas diocesana e di “Un paese per Giovani” – Pastorale del lavoro

*Cena solidale con prodotti locali a cura del Catering “Terre del Seminario”

Domenica 7 luglio 2019

COMUNITÀ

Inaugurazione mostra diocesana “Stella Maris” realizzata dall’arch. Ivano Ludovico in collaborazione con l’associazione Pietrangolare e dedicata alla minoranza albanese in Molise, attraverso le opere d’arte sacra delle chiese di Campomarino, Montecilfone, Portocannone e Ururi. Concerto “Le rose di Arben” – rassegna musicale arbëreshë.

*Il costo di dieci euro del biglietto della cena solidale e dei biglietti delle visite ai Sotterranei verrà utilizzato per la realizzazione di Borse Lavoro