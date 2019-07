Jazz in Campo – Jazz in Galdo: cartellone ricchissimo per la XV edizione

Sette serate di grande musica tra Campodipietra e San Giovanni in Galdo dal 6 al 20 luglio. Presentato il cartellone di Jazz in Campo – Jazz in Galdo, la pregevole rassegna musicale diventata ormai un classico dell’estate molisana e quest’anno giunta alla sua quindicesima edizione. Come da tradizione, ricchissimo il parterre di artisti che si esibiranno. Si parte il 6 luglio con la marchin’ band dei FunkOff seguiti il 7 da una superband di alissimo profilo internazionale che arriva dagli Stati Uniti, i Ghoste Note. Il 12 sarà la volta della pianista e cantante Carolina Bubbico con la sua Brass Band, il 13 un nome notissimo della canzone italiana, Nada, che quest’anno festeggia i 50 anni di carriera. Le tre serate finali saranno invece animate da Antonio Sorgentone il 18 luglio, col suo repertorio pianistico di rock n roll e boogie woogie; il 19 è la volta dei NeaCo’ band che rielabora in chiave blues i classici della canzone napoletana; il 20, infine, si conclude con un tributo d’eccezione all’indimenticabile Ivan Graziani: a d esibirsi sarà il figlio, Filippo Graziani, figlio d’arte in tutti i sensi essendo un pregevolissimo chitarrista e disponendo di una voce che sembra arrivare dalle corde vocali del padre.

Dalla Regione arriva il plauso dell’assessore al Turismo e alla Cultura, Vincenzo Cotugno.

Quest’anno la manifestazione si arricchisce di una nuova location, il Tratturo dei Re, quello che unisce Lucera a Castel di Sangro e attraversa il territorio di Campodipietra.

Quindici le candeline che spegne quest’anno la rassegna. Un’idea che si è fatta strada nel tempo come ricorda l’allora sindaco di Campodipietra, Gialuca Cefaratti, oggi approdato in consiglio regionale.

Da segnalare tra gli altri artisti presenti nelle sette serate la Spedino Moffa Zamp Experience del molisano Giuseppe Moffa che si esibirà con la sua zampogna il 12 luglio a San Giovanni in Galdo.