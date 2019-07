Isernia: dopo Senologia ancora tagli, a rischio anche Neurofisiopatologia

Non è passata inosservata la notizia della paventata chiusura del reparto di Neurofisiopatologia dell’ospedale Veneziale. Così il presidente del Consiglio comunale di Isernia,Giuseppe Lombardozzi,hainserito un altro punto all’ordine del giorno della seduta che si svolgerà domani,4luglio,alle ore16:30a Palazzo San Francesco. “Iniziative a difesa della sanità pubblica con particolare riferimento alla paventata chiusura presso l’ospedale “Veneziale”del reparto di neurofisiopatologia clinica”,questo il punto all’ordine del giorno che sarà discusso in aula,a testimonianza di come l’argomento vada affrontato urgentemente.Sarà l’occasione per fare il punto della situazione e serrare le fila in vista di mesi che si prevedono molto duri sul fronte della sanità pubblica isernina.

Infatti, le voci corrono e dicono che si starebbe attendendo solo l’allestimento del reparto al Cardarelli e poi Neurofisiopatologia chiuderebbe i battenti all’ospedale di Isernia, con la stroke unit che verrebbe trasferita a Campobasso.A lanciare l’allarme ancora il Comitato “In seno al problema”, movimento creatosi in difesa di Senologia, altra unità operativa del capoluogo pentro a rischio. La chiusura del reparto era già prevista nel contestato piano sanitario, è quanto dichiarato da Emilio Izzo, portavoce del comitato che si è detto pronto a tutto pur di evitare l’ennesimo taglio al Veneziale.

Nei mesi scorsi anche alcuni politici isernini, tra cui il sindaco,Giacomo d’Apollonio, avevano preso parte alle manifestazioni di protesta in difesa del reparto di Senologia che, di fatto,sembra avere i giorni contanti. Ma domani il confronto in Consiglio comunale potrebbe servire per decidere una linea strategica comune in difesa anche di neurofisiopatologia. Del resto si sa, in queste battaglie l’unione spesso fa la differenza.