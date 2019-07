Santa Croce di Magliano saluta un “Signor Artigiano”: Matteo Lommano

Una persona conosciuta da tutti, custode di importanti valori, quelli che danno senso alla vita personale e di un intero paese. La comunità di Santa Croce ha salutato, commossa, Matteo Lommano, morto all’età di 83 anni. I funerali sono stati celebrati nella chiesa di Sant’Antonio di Padova alla presenza della famiglia, di tanti amici e di tutte le persone che hanno condiviso tanti momenti ed esperienze. Uomo buono, un artigiano sempre disponibile e pronto al sacrificio, la creatività, la gioia della fede e delle tradizioni, in particolare la festa di Sant’Antonio di Padova, l’amore per i nipoti e per il lavoro. Ha dedicato tutta la vita al lavoro mettendo al servizio della collettività la sua inventiva, la sua creazione, il suo talento, la sua tenacia. Nelle ore, nei giorni di riposo, lui ha sempre trovato il tempo per realizzare dei capolavori. Si tratta di modellini funzionanti di attrezzi, macchine riportate in scala senza il supporto di alcun disegno tecnico perché il tutto è stampato fotograficamente nella mente tramite la sua infinita esperienza. Non solo. La sua tenerezza e il suo esempio resteranno sempre nel cuore di tutti quelli che l’hanno conosciuto.

Per approfondire la sua storia:

https://www.santacroceonline.com/2013/news/lug/1_15/lommano/index.htm