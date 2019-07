Unimol, il cronoprogramma del rettore Luca Brunese. “Ricerca, sviluppo della regione, sanitÃ  e servizi agli studenti i nostri obiettivi”.

di GIOVANNI MINICOZZI

È stato eletto lo scorso 8 maggio e si è insediato la settimana successiva al vertice dell’università degli studi del Molise. Luca Brunese, già preside della facoltà di medicina, si è messo subito a lavoro per concretizzare il suo programma nei tempi stabiliti.

Personaggio di spicco del mondo accademico italiano e internazionale, Brunese predilige il rapporto diretto attraverso il coinvolgimento di tutto il personale, docente e non docente, degli studenti e delle Istituzioni. Non ama la burocrazia ne’ le interlocuzioni a distanza. Particolare attenzione nei suoi progetti all’integrazione dell’Ateneo con il territorio e con le esigenze degli studenti. Con la massima simpatia, insita nella sua spiccata personalità, Luca Brunese racconta il suo primo mese da rettore:

“Diciamo che è stato un mese molto intenso, di grande lavoro e di grande inizio di un nuovo ciclo. Ho trovato l’ università e tutto il personale, che naturalmente conosco bene, con tanta voglia di fare tante cose.Per me questo è già motivo di grande soddisfazione. Abbiamo già cominciato a mettere in cantiere le prime cose, abbiamo chiuso l’accordo sullo sviluppo del piano turistico insieme al dipartimento di economia, abbiamo già cominciato una serie di attività sull’archeologia. Cose intetessanti per il futuro dell’università” – ha dichiarato il neo Rettore a Telemolise.

– Si chiude un anno accademico e tra due mesi se ne aprirà un altro. Quali sono gli obiettivi per il nuovo anno accademico che lei gestirà totalmente?

“Abbiamo un nuovo grande obiettivo ed è un nuovo patto, un accordo con gli studenti di grande sviluppo dei servizi che l’università metterà a disposizione degli studenti. Utilizzare il nostro potenziale e anche le nostre dimensioni per aumentare di molto i servizi degli studenti. Per questo stiamo concordando, stiamo lavorando con il consiglio degli studenti. Io mi sono simpaticamente fatto interrogare dal consiglio degli studenti e abbiamo messo insieme tante iniziative e penso che per il prossimo mese vedranno anche una luce pubblica. Faccio un invito al mio intervistatore di stasera e spero che potremmo organizzare un evento con gli studenti per presentare un vero e proprio manifesto dei servizi che l’università realizzerà per gli studenti”.

– Quale sarà il rapporto con il territorio e con le istituzioni della Regione?

In questo momento punto molto sul ruolo centrale dell’università per lo sviluppo della Regione e questo su tanti argomenti. Ho fatto prima riferimento al piano sul turismo ma ne avremo altre di interlocuzioni nei quali questo accordo porterà sicuramente risultati positivi. Io conto anche su una parte sperimentale in ambito di medicina, in ambito delle applicazioni del decreto Calabria che mette insieme delle novità e dei possibili utilizzi di speciallizzandi formati da noi ed anche di altri atenei che potremmo cercare di veicolare nella rete ospedaliera del. Molise”.

Nei prossimi giorni si laurerano un quarantina di medici alla facoltà di medicina. Questa novità può sopperire alla carenza di medici?

“I problemi sono due: c’è un problema strutturale per il quale ci vuole tempo, mentre oggi bisogna dare una risposta quasi in emergenza. Secondo me bisogna lavorare su due livelli. Se non mettiamo oggi in piedi la risposta di domani, domani saremo ancora in emergenza. In qualche modo va trovata una soluzione che possa rispondere ai bisogni della Regione e della sanità regionale. In questo momento è già un’operazione che ci consente di traghettare il sistema in un futuro più vicino”.

– Rettore Brunese tanti impegni importanti che lei sta prendendo, ma lei sa anche che noi verificheremo in concreto quello che accadrà e che cosa accadrà con il nuovo anno accademico.

“Tutte le università sono sottoposte a valutazione dall’agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario. Noi abbiamo progettato un tabellone, che avremo nello studio del Rettore, sul quale verranno riportati gli avanzamenti di tutti i progetti che abbiamo in essere. Il primo tabellone riguarda proprio quello degli studenti, i servizi che noi pensiamo di lanciare già dal mese di settembre” , ha concluso con il suo sorriso accattivante Luca Brunese.

Intanto il rettore ha incontrato gli ex studenti dell’Unimol poiché, da buon saggio, sa che senza il passato non c’è futuro.