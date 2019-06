Isernia. La cipolla prende tutti per la gola, presenze record all’Onion Pride

Se la fiera delle cipolle di Isernia ha ancora un senso lo si deve senza dubbio a quei pochi ortolani che hanno continuato a fare enormi sacrifici per tenere in vita questa tradizione. Il seme che hanno gettato ora comincia a germogliare. Il loro esempio ha infatti ispirato alcuni giovani imprenditori e i soci della cooperativa Lai, che quest’anno di cipolle ne hanno prodotte a quintali. Ma se questo prodotto è tornato a riscuotere interesse tra la gente lo si deve anche ad eventi gastronomici come l’Onion Pride, organizzato da Molisanissimo in collaborazione con il Comune e alcule imprese locali. Il nome ha fatto discutere un po’. Ma a tavola non c’è stata storia: gli stand anche quest’anno sono stati presi letteralmente d’assalto. Grazie a menù davvero particolari. Sul rilancio della fiera delle cipolle l’amministrazione comunale ha lavorato sin dal suo insediamento. Ma mentre si raccolgono i primi frutti, si pensa anche al futuro. In particolare si punta all’assegnazione del marchio DeCo alla cipolla isernina. Tra le novità di quest’anno la mostra sulla biodiversità allestita nella sala espositiva dell’auditorium dall’Università del Molise. Cipolla protagonista, ma non solo. L’idea originale di creare un percorso multesensoriale ha riscosso ampio apprezzamento fra i visitatori: oltre a leggere i pannelli informativi è stato possibile annusare le piante, tastare con mano i prodotti, ascoltare i suoi della natura.