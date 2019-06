Con il giuramento e tutti gli atti di insediamento, primo Consiglio per l’amministrazione guidata dal sindaco, Francesco Roberti. Nuovi volti e veterani per la giunta, consiglieri di maggioranza e banchi dell’opposizione tra ruoli cambiati e novità.

In sala consiliare sostenitori e curiosi per prendere parte all’assise e conoscere incarichi e responsabilità.

Cessa la carica di consigliere con i relativi ingressi per i primi non eletti dopo il vicesindaco, Vincenzo Ferrazzano, e gli altri assessori: Rita Colaci, Silvana Ciciola, Michele Barile e Giuseppe Mottola. Francesco Roberti ha indicato anche le linee programmatiche di mandato.

Michele Marone è stato eletto presidente del Consiglio comunale. Nominati anche i presidenti delle varie Commissioni: Ordinamento istituzionale a Nicola Malorni; Sviluppo economico e turismo ad Antonio Di Brino; Gestione del

territorio Nico Balice. Lavori pubblici Bruno

Fraraccio. Politiche sociali Fernanda De Guglielmo. Ambiente Costanzo Pinti.