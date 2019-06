Schianto tra due auto sulla Statale 16, muore un giovane di 28 anni di Termoli

Incidente mortale lungo la Statale 16 tra le marine di Petacciato e Montenero di Bisaccia. La vittima è C. S., 28 anni, di Termoli.

Era alla guida di una Fiat Punto che viaggiava verso la città quando, per cause da accertare, si è schiantato contro una Lancia Delta condotta da un altro giovane di 28 anni di origini albanesi e residente a Campomarino che procedeva in direzione opposta.

Il terribile impatto non gli ha lasciato scampo. Il corpo senza vita è stato estratto dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Termoli che hanno operato tra le lamiere accartocciate delle due auto.

Il ferito è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma le sue condizioni non sono gravi.

Il traffico sulla Statale è rimasto bloccato per consentire i soccorsi in un’ora di punta per i rientri del fine settimana e deviato su collegamenti alternativi. Dei rilievi si occupa la Polizia stradale di Campobasso. Sul posto i Carabinieri e il personale dell’Anas.