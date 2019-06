Termoli, lunedì primo luglio la protesta organizzata dalle mamme davanti all’ospedale. Punto nascita chiuso, conseguenze anche per Pediatria

Domenica trenta giugno sarà l’ultimo giorno in cui al San Timoteo di Termoli si accetteranno ricoveri per le donne che devono partorire. Dal primo luglio ogni futura mamma dovrà decidere dove andare per far nascere il proprio figlio: a Vasto, a Campobasso o altrove, come Foggia e San Giovanni Rotondo. Una scelta che diventerà più impegnativa per le donne che vivono nei paesi più interni e, di fatto, più distanti dalle nuove destinazioni dei futuri nidi. Intanto, lunedì mattina alle 10, è in programma una manifestazione organizzata da un gruppo di mamme su Facebook proprio davanti all’ospedale dell’unico ospedale rimasto in Basso Molise. La adesioni non mancano per protestare rispetto a una decisione da tempo sui tavoli ministeriali e che appare, ormai, irreversibile.