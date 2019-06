Latte nelle scuole, la Del Giudice aderisce al progetto realizzato da Ministero e Camera di Commercio

L’azienda Del Giudice ha aderito al progetto “Latte nelle Scuole” realizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo di concerto con l’Unioncamere e la Camera di Commercio di Campobasso.

Nell’ambito dell’iniziativa, l’impresa ha ospitato nello stabilimento produttivo di Termoli le scolaresche per sensibilizzare i giovanissimi ad una corretta alimentazione ed all’importanza del consumo di latte.

Le scuole primarie di Sant’Elia a Pianisi, Montorio e Guglionesi hanno visitato l’azienda venendo a conoscenza del processo produttivo legato al latte fresco ed alla preparazione dei formaggi nel caseificio.

L’obiettivo del progetto ministeriale è di:“valorizzare l’educazione alimentare sul consumo di latte e prodotti lattiero caseari destinata agli allievi delle scuole primarie”.

La Del Giudice, da quasi trent’anni, promuove l’educazione nelle scuole primarie e secondarie di primo grado di Molise, Abruzzo e Puglia attraverso in concorso “Il Valore del latte” la cui XXVIIIma edizione si è conclusa lo scorso mese di maggio con la premiazione delle scuole partecipanti.

“Con questo progetto – spiega Eulalia Del Giudice – desideriamo far comprendere agli alunni l’importanza del latte e dei suoi derivati nell’alimentazione quotidiana per una crescita sana e armoniosa. Quello dell’educazione alimentare è un valore importante e, per questo, ci siamo adoperati da sempre con le nostre forze. Il progetto del Ministero ha rafforzato ulteriormente questo convincimento e abbiamo deciso di sposarlo in pieno”.