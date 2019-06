Isernia. Fiera delle cipolle, viaggio tra gli ortolani che tengono in vita la tradizione

La Fiera dei Santi Pietro e Paolo ha origini antichissime. Nei secoli ha sempre richiamato l’attenzione perché era possibile fare incetta di cipolle. In effetti quelle coltivate negli orti di Isernia – dalla forma piatta e tondeggiante – hanno un sapore particolare, tendente al dolciastro. Per questo sono molto apprezzate. In passato i contadini erano i veri protagonisti della fiera. In giro per la città si vedevano solo cumuli di cipolle. Ma con il passare degli anni hanno preso il sopravvento le bancarelle che propongono merci di ogni genere. Quel prodotto che una volta era così prezioso per chi lo vendeva e per chi lo mangiava oggi è relegato in un angolo. Ciononostante ci sono ancora tanti ortolani che portano avanti con fierezza questa tradizione. Se la tradizione resiste lo si deve anche alla riscoperta della cipolla nel mondo della ristorazione. In effetti si possono preparare ricette davvero particolari. Anche la Cooperativa Lai Lavoro-Anch’io si sta impegnando nella salvaguardia di questa produzione tipica. nel suo orto botanico quest’anno sono stati raccolti circa 8 quintali di cipolle.