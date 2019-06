Termoli: firmato il decreto per chiudere il Punto Nascita del San Timoteo. Una sconfitta per tutti

A Termoli non nasceranno più bambini. I commissari alla sanità del Molise Angelo Giustini e Ida Grossi hanno firmato il decreto con cui si sospende qualsiasi ricovero finalizzato al parto nel reparto del San Timoteo di Termoli. La decisione, seppur nell’aria, è sconvolgente e rappresenta una sconfitta per tutti. La notizia si è diffusa nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno tra gli stessi sindaci del Basso Molise in riunione a Termoli per discutere proprio della carenza di personale al San Timoteo. In un freddo decreto, fatto di numeri, di parti non raggiunti, secondo quanto previsto dal decreto Balduzzi, e “stante anche la grave carenza di personale”, così scrivono nel documento i due commissari “si rende necessario e non più procastinabile procedere ad adempiere alle indicazioni ministeriali, attraverso la chiusura del Punto Nascita presso il presidio ospedaliero ‘San Timoteo’ di Termoli. (Seguono aggiornamenti)