Delegazione del NIAF in visita ad Agnone per avviare scambi economici tra Molise e USA

Quest’anno il Niaf (National Italian American Foundation) ha scelto di approfondire la conoscenza delle peculiarità del Molise. Una regione tutta da scoprire e che per per l’associazione può dare molto anche in vista di una possibile cooperazione finalizzata agli scambi economici. Ma non solo. Tra gli obiettivi dell’associazione, oltre al consolidamento di rapporti fra Italia e Stati Uniti, c’è infatti anche quello di salvaguardare il patrimonio di cultura e tradizioni del Bel Paese, facendo leva proprio su quelle persone che hanno contribuito alla crescita degli Usa. Tra le tappe in agenda, ha riscosso molto interesse quella ad Agnone, dove la delegazione del Niaf – guidata da Patricia De Stacy Harrison – ha ricevuto un’accoglienza davvero calorosa. Ad accompagnare gli italo-americani c’era anche il vicepresidente della Regione, Vincenzo Cotugno. A suo avviso proprio il turismo di ritorno può porre solide basi per la crescita della nostra terra. Oltre all’ex parlamentare e imprenditore originario di Longano Amato Berardi – trait d’union tra il Molise e gli Stati Uniti – all’incontro nella Atene del Sannio ha partecipato anche il prefetto di Isernia Cinzia guercio. Ad accogliere la delegazione e le autorità c’era naturalmente il sindaco di agnone Lorenzo Marcovecchio, pronto a cogliere questa opportunità.