Termoli: giunta Roberti al debutto, assegnate le deleghe. Il sindaco: “E’ una bella squadra”

E’ stata ufficialmente presentata la nuova giunta del Comune di Termoli e il sindaco Francesco Roberti dopo un ultimo giro di consultazioni ha assegnato le deleghe, confermando i pronostici. Lavori Pubblici, Trasporti e Viabilità a Enzo Ferrazzano dei Popolari, a cui è stato assegnato anche l’incarico di vice sindaco. Bilancio, Patrimonio e Attività Produttive a Giuseppe Mottola di Forza Italia. Le Politiche Sociali sono state assegnate a Silvana Ciciola in quota Fratelli D’Italia, l’Ambiente è invece andato a Rita Colaci della Lega. Cultura, sport e spettacolo a Michele Barile, della civica Diritti e Libertà. Roberti ha mantenuto per se Urbanistica, Demanio, Sport e Personale. “Una bella squadra” ha commentato Roberti e alla domanda sui malumori in maggioranza ha risposto sarcastico: “Le farmacie per i mal di pancia sono aperte”.

Prima uscita pubblica con la squadra di governo per Roberti che ha fatto sapere di essersi buttato a capofitto nel ruolo di sindaco, affrontando alcune emergenze legate al sociale, “criticità trascurate dalla passata amministrazione” ha dichiarato Roberti. Poi è toccato alla gestione dei rifiuti: “C’è ancora molto da fare ma intanto abbiamo coordinato la Rieco con la società che si occupa del verde pubblico e a giorni inizierà la pulizia dei quartieri” ha aggiunto. Spazio anche all’incontro con i sindaci per l’emergenza del personale al San Timoteo e già domani ne è previsto un altro. A breve saranno nominati anche i componenti dello staff che si occuperà della comunicazione e i nuovi dirigenti. Venerdì alle 17 appuntamento con il primo consiglio comunale.