“La politica gioca con la nostra vita”. La drammatica accusa degli ex lavoratori dello Zuccherificio del Molise

Sta diventando una guerra tra poveri l’emergenza lavoro in Molise e le crisi industriali che l’hanno determinata. Da un lato l’Area di Crisi complessa e aziende come Gam e Ittierre costantemente attenzionate, dall’altro una platea di lavoratori di Serie B. E’ questo l’amaro sfogo dei lavoratori dell’ex Zuccherificio del Molise ormai in presidio continuo, ogni martedì, davanti all’aula del Consiglio regionale del Molise. Una ventina di lavoratori, complessivamente,che si dichiarano di Serie B. Siamo stati abbandonati da tutti, dicono, e prendono di mira l’intera classe politica regionale. “I consiglieri regionali – scrivono in una nota – fanno solo interrogazioni e si chiedono cosa stia facendo la Regione. Ma chi è la Regione, se non loro? sottolineano con durezza le ex maestranze dello zucchero. Un atteggiamento – secondo i lavoratori – di disimpegno che non può più essere tollerato. Vogliamo un lavoro, gridano a gran voce al passaggio dei consiglieri che arrivano alla spicciolata per il consueto martedì di Consiglio regionale. Dentro l’aula langue, mentre fuori l’atmosfera è incandescente. Intanto da Roma arrivano notizie. A comunicarle è il deputato 5 Stelle Antonio Federico che annuncia l’approvazione di un ordine del giorno, collegato al Decreto Crescita, che autorizza le regioni a utilizzare i fondi che figurano tra i residui per il pagamento degli ammortizzatori sociali. Questo, per il Molise, significa poter utilizzare ben 7 milioni di euro destinati alla mobilità di tutta la platea degli ex lavoratori Ittierre nonché a pagare gli ultimi sei mesi di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori della Gam. Da Antonio Federico arriva anche un’altra notizia: il Ministero del Lavoro la prossima settimana autorizzerà l’Inps a pagare ai lavoratori sempre della GAM gli stipendi arretrati.

Le notizie romane, purtroppo, se da un lato portano sollievo dall’altro rafforzano l’amarezza per gli ex dipendenti dello Zuccherificio che concludono la loro nota con toni drammatici. “Qui si gioca con la vita umana”, dicono. Per il resto solo parole, parole, parole, come nella canzone.