Termoli: giunta pronta, il sindaco Roberti firma i decreti per 5 assessori

Svolta sulla giunta di Termoli. Il sindaco Francesco Roberti ha firmato i decreti di nomina. Cinque per ora gli assessori scelti, uno per ogni partito che ha eletto almeno due consiglieri. Un esecutivo dunque non con sei assessori, come era stato detto in un primo momento, con la possibilità evidentemente di poter allargare la giunta in futuro. I nomi sono quelli di Vincenzo Ferrazzano, per i Popolari, colui che ha avuto in assoluto più voti di tutta la coalizione. Per la Lega con 4 eletti, il nome scelto è quello di Rita Colaci, in passato già assessore alla Provincia di Campobasso. Se con la Colaci, terza per numero di voti riportati, è stata soddisfatta l’esigenza della quota rosa, dall’altro lato resta un grande escluso Annibale Ciarniello che per pochissimi voti è il secondo degli eletti, dietro a Michele Marone a cui verrà affidata la presidenza del Consiglio. Il terzo assessore della giunta Roberti è Giuseppe Mottola per Forza Italia. Poi c’è Michele Barile con la lista ‘Diritti e Libertà’ e infine per Fratelli D’Italia è stata nominata assessore, chiudendo la questione quota rosa, Silvana Ciciola, prima degli eletti del suo partito. Per ora i decreti di nomina, a stretto giro arriveranno anche le deleghe, per le quali il sindaco Roberti farà un ultimo giro di consultazioni a tu per tu con i sei assessori per capire i settori più congeniali ad ognuno. Per i Lavori Pubblici in pole position c’è Ferrazzano, per il Sociale c’è la Ciciola. Gli assessori dovranno dimettersi dalla carica di consiglieri, così come previsto dal regolamento. Al loro posto in assise entrano per surroga Giulia Antignani, Pino Nuozzi, Fernanda De Guglielmo, Nicola Malorni e Alberto Montano. Intanto il primo consiglio è stato convocato per venerdì 28 giugno alle 17.