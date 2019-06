Isernia. Controlli in un laboratorio analisi e in un pub, denunciate due persone

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Isernia unitamente al NAS, durante i servizi di controllo nell’ambito della Campagna Nazionale di Vigilanza Straordinaria, hanno deferito alla Magistratura due persone: la prima, un pregiudicato, titolare di un pub e la seconda amministratore unico di un laboratorio di analisi cliniche. Entrambi i soggetti si sono resi responsabili per la violazione della normativa vigente sulla “idoneità alle mansioni svolte”. Nella circostanza i militari elevavano ammende per un importo totale pari a 10.000 euro circa.

Isernia. Una persona segnalata per violazione della normativa a tutela delle acque e dei suoli

I Carabinieri Forestali di Isernia durante i servizi di controllo del territorio per la tutela ambientale, hanno segnalato alla competente Autorità il rappresentante di una società a responsabilità limitata per aver effettuato una derivazione abusiva di acque pubbliche superficiali. Nella circostanza veniva elevata una sanzione pecuniaria, da un minimo di 3.000 a un massimo di 30.000 euro, il cui importo verrà determinato dall’Avvocatura Regionale in qualità di Autorità Amministrativa competente. Il monitoraggio del territorio da parte dei Carabinieri Forestali è costante, per la salvaguardia paesaggistica e la tutela ambientale.